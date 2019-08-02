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فن

عمرو دياب يعزي صديقه حمادة إسماعيل بعد وفاة والده

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:33 م
عمرو دياب - حمادة
عمرو دياب - حمادة إسماعيل
سعيد فراج
نشر الهضبة عمرو دياب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قام فيها بمواساة صديقه المنتج حمادة إسماعيل بعد وفاة والده، إذ كتب "دياب" في تغريدته، قائلًا: "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفاة والده رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

من ناحية أخرى، حقق عمرو دياب نجاحًا كبيرًا بأغنية «بحبه» من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، فحققت الأغنية 412 ألف مشاهدة بعد طرحها أمس الخميس 1 أغسطس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «بحبه» لـ عمرو دياب، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: أسامة الهندي، وإنتاج: ناي فور ميديا.

وكان عمرو دياب، قد طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

وحققت النسخة المسربة من الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

النسخة التي تم تسريبها لأغنية "أنا غير" هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية ، حيث سجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي " كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.

"أنا غير" كلمات أحمد مرزوق، لحن محمد يحيى ، توزيع أسامة الهندي.

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