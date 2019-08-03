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تتجاوز قيمتها مليار يورو.. ألمانيا تضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخها

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:54 ص
حقائب هيروين تم ضبطها
حقائب هيروين تم ضبطها في ألمانيا
عرفة البنداري
تمكنت السلطات الألمانية من ضبط أطنان من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورج الشمالية، في عملية توصف بأنها "الأكبر في تاريخ البلاد".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ضبطت السلطات الأمنية 4.5 طن من مخدر الكوكايين، تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وأوضح مكتب الجمارك في هامبورج أن العملية جاءت بعد فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين، كانت قادمة من عاصمة الأوروجواي مونتيفيديو ومتجهة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأشار المكتب إلى أن وصف الحاوية كان يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، إلا أنه بعد عملية التدقيق والفحص، عثرت السلطات على 221 حقيبة رياضية سوداء تحتوي على 4200 علبة من الكوكايين المضغوط.

ولفت إلى أن قيمة المضبوطات الهائلة تمثل أكبر عملية ضبط منفردة للكوكايين في البلاد.

وقال إنه تم إتلاف الكوكايين الذي تمت مصادرته بموجب إجراءات أمنية صارمة وشاملة.

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