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بث مباشر

بث مباشر.. مؤتمر قوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:15 ص
السودان
السودان
قسم التوك شو
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لمؤتمر قوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية.

وعاودت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اجتماعاتها الأربعاء، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بأديس أبابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بحسب شبكة الشروق السودانية.

من جهة أخرى، كان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق الأربعاء، بأن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الوثيقة الدستورية، وأوشكت على الانتهاء من عملها تمهيدًا لإعلان الوصول إلى اتفاق.

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