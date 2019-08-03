التشنج والانتفاخات.. تعرف على أعراض الإصابة بـ القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي، هو اضطراب شائع يصيب الأمعاء الغليظة، وتشمل العلامات والأعراض التشنج، وآلام في البطن، والانتفاخ، والغازات، والإسهال أو الإمساك، أو كليهما، وهو حالة مزمنة ستحتاج إلى السيطرة عليها المدى الطويل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





وهناك عدد قليل فقط من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي ويعانون من علامات وأعراض حادة، ويمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراض القولون العصبي عن طريق إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد، ويمكن لعلاج الأعراض الأكثر حدة بالأدوية والمشورة الطبية.





أعراض القولون العصبي:

لا يتسبب القولون العصبي في حدوث تغيرات في أنسجة الأمعاء أو زيادة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتشمل علامات وأعراض القولون العصبي، الأكثر شيوعا ما يلي:





1- ألم في البطن ، أو التشنج أو الانتفاخ ، وعادة ما يختفي تدريجيا





2- كثرة الغازات





3- الإسهال أو الإمساك، في بعض الأحيان بالتناوب نوبات الإسهال والإمساك





4- مخاط في البراز





أعراض القولون العصبي الشديد:

وعليك مراجعة طبيبك إذا كان لديك تغيير مستمر في الأمعاء أو علامات أو أعراض أخرى من القولون العصبي، قد تشير إلى حالة أكثر خطورة ، مثل سرطان القولون، وتشمل العلامات والأعراض الأكثر خطورة ما يلي:





1- فقدان الوزن





2- الدخول إلى الحمام باستمرار في الليل





3- نزيف المستقيم





4- فقر الدم بسبب نقص الحديد





5- القيء غير المبرر





6- صعوبة في البلع



