مظاهرات في لندن للمطالبة بالإفراج عن تومي روبنسون ..فيديو

تجمع متظاهرون في لندن اليوم، السبت، 3 أغسطس، للمطالبة بالإفراج عن تومي روبنسون، زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية السابق من السجن.





وفي غضون ذلك، تندلع احتجاجات مضادة من قبل الجماعات الناشطة اليسارية شمال لندن تطالب بوقف العنصرية في محيط المظاهرة لدعم روبنسون.









وكانت السلطات اعتقلت ستيفن ياكسلي لينون، الذي يحمل الاسم تومي روبنسون، بتهمة ازدراء المحكمة بعد محاكمة متهمين بالبث الحي خارج محكمة ليدز كراون أثناء محاكمة جنائية بشأن الاستغلال الجنسي للفتيات في هيدرسفيلد، ويدعي أنصاره أنه سجن بسبب تقييد السلطة لحرية التعبير.





وأُدين الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية في 11 يوليو الماضي بتهم ترأس عصابة للاستمالة الجنسية في محكمة ليدز كراون في مايو 2018.



