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عكس اللي شايفينه.. صفات الشخص السيكوباتي.. تعرف عليها.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:50 م
صدى البلد
مي محمد
استضاف برنامج "إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم السبت، الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي للحديث حول الشخصية السيكوباتية.

وقال "النحاس": إنه ليس كل شخص يعاني من اضطرابات هو شخص سيكوباتي، لافتا إلى أن شخص سيكوباتي كانت تطلق سابقا على الأشخاص الذين يعانون من الإضطرابات النفسية بشكل عام مثل الشخص العدائي، المؤذي وغيره.

ولفت إلى أن هناك فرقا بين الشخص السيكوباتي والشخص المضاد للمجتمع ، موضحا أن الشخص المضاد للمجتمع هو نوع من أنواع السيكوباتية ولكن يتمتع بصفات عنيفة وعدائية يمكن أن يرتكب جرائم قتل، إلى جانب أن لديه استعداد للأذى الغير بطريقة شديدة، منوها إلى أن هذا النوع من السيكوباتية لا نقابلة بكثرة .

وأردف أن الشخصية السيكوباتية المنتشرة والتي يمكن أن نقابلها كثيرا هو الشخص الذي لدية العنف السلبي أو العنف الصامت، لافتا إلى أن سمات الشخصية السيكوباتية هي: ليس لديه مشاعر تجاه شخص، ويعرف جيدا كيفية استغلال الآخر، ولا يعرف الحب، إلى جانب إلقاء اللوم وانتقاد الآخرين كثيرا وطوال الوقت.

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