وفاء سالم تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور

نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت وفاء سالم في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا أسودا نال إعجاب العديد من متابعيها.



يذكر أن اخر اعمال وفاء سالم مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، والذى تم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، وجسدت وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.



شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتى وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.

