تفاصيل الحركة الداخلية لقطاعات ومباحث مديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية لامن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام المديرية المختلفة والقطاعات.



وكشفت الحركة التى أعدها العميد عبد الحميد أبو موسين مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسوهاج عن تعيين كل من:



- الرائد محمد عبدالصبور مفتش مباحث الشمال

- المقدم محمد سليمان العمدة مفتش مباحث الشمال

- العقيد احمد شوقي رئيس فرع الجنوب

- العميد احمد عزيز رئيس فرع الشمال

- المقدم ابراهيم الشحات مفتش مباحث جرجا

- الرائد كريم علام رئيس مباحث ساقلتة

- النقيب محمد شلبي من مباحث الكوثر الى مباحث قسم جرجا

- الرائد اسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول

- الرائد احمد تعليب رئيس مباحث البلينا

- النقيب احمد العمدة معاون اول مباحث مركز طهطا من مباحث دار السلام

- الرائد احمد العزازى رئيس مباحث الأموال العامة

- النقيب احمد المحرزي مباحث المرور

- الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث العسيرات

- النقيب ناصر طه الأموال العامة

- الرائد احمد عبدالرؤف رئيس مباحث طما

- الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المراغة

- الرائد احمد رشاد معاون اول مباحث طما

- الرائد حسام طاهر قسم اول اسيوط

- الرائد احمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا

- الرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز جرجا

- الرائد طارق ابوسديرة رئيس مباحث اخميم

- النقيب محمد جمال ابراهيم من مركز سوهاج الى مركز

- الرائد احمد صلاح رئيس مباحث جهينة للتهرب الضريبي

- النقيب محمد الزهري معاون مباحث ساقلتة

- الرائد احمد المشنب ادارة البحث الجنائي

- الرائد محمد كمال رئيس مباحث مركز طهطا

- الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث جهينة