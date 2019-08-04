خلي بالك... فيروس جديد يصيب هواتف أندرويد عبر رسائل SMS

يصيب الهاتف الذكي العديد من الفيروسات التي يستخدمها قراصنة الإنترنت، بغرض سرقة أو تشفير بيانات المستخدم الشخصية، بهدف الحصول على المال مقابل فك التشفير وإعادة البيانات.



وكشف فريق من الباحثين بشركة "ESET "، عن فيروس فدية جديد يستخدم قوائم جهات الاتصال الخاصة بالضحايا لنشر روابط ضارة عبر رسائل SMS، بحسب موقع "techradar" التقني.



ويستتهدف فيروس "Android / Filecoder.C "، هواتف أندرويد، وبدأ في الانتشار منذ منتصف يوليو الماضي، ويعتمد الفيروس على أسلوب تشغيل معقد وقوي بتقنية (RSA1024)، تقوم بتشفير بيانات وملفات هاتف الضحية، مما يجعله غير قادر على فك التشفير إلا من خلال الدفع.



وأوضح الباحثون أن فيروس الفدية يتسلل إلى الهاتف الذكي عبر لعبة جنسية منتشرة بشكل واسع على منصة ريديت الاجتماعية وكذلك منتدى المطورين الشهير XDA Developers، وبمجرد قيام المستخدم بالضغط على روابط معينة يتم تحميل الفيروس مباشرة إلى الهاتف.



ويقوم الفيروس بمنع المستخدم من الوصول إلى البيانات على هاتفه، ثم يبدأ في إرسال رسائل نصية (SMS)، إلى الأرقام المسجلة في قائمة جهات الاتصال بهاتف الضحية، تحتوي على رابط ضار لملف تثبيت فيروس الفدية.



ويختلف فيروس Filecoder عن باقي فيروسات الفدية المعروفة، لا يمنع المستخدم من الوصول إلى هاتفه عن طريق قفل الشاشة، بالإضافة إلى أنه لا يتم تعيين قيمة ثابتة للفدية، بدلًا من ذلك يتم تقدير قيمة المبلغ المطلوب كفدية بناءا على قيمة البيانات التى تمت سرقتها من الضحية.