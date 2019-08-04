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حوادث

ربة منزل تتهم 3 أشخاص باستدراج نجلتها والتعدي عليها جنسياً بشبرا الخيمة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:51 ص
كلبش
كلبش
إبراهيم الهوارى
اتهمت ربة منزل 3 أشخاص باستدراج نجلتها والاعتداء عليها جنسيًا فى شبرا الخيمة تم ضبط المتهمين وأخطرت النيابة والتى أمرت بعرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بتلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغاً من "شيماء ا م"، 38 سنة ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هدي م أ"، 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقيام كل من "حسام ح ق" 16 سنة عجلاتي وشقيقه "إبراهيم ح ق"، 21 سنة، عجلاتي، و"علي ا ح" 27 سنة ميكانيكي باستدراج نجلتها واصطحابها للشقة سكن الأخير وقيام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغة أقروا بارتكاب الواقعة واعترف الأول بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمجني عليها واصطحابها للشقة برضائها.

بينما أكد الثاني أنه حال قيامه بمحاولة معاشرتها "فض غشاء بكارتها" رغمًا عنه، وبسؤال ابنة المبلغة أقرت بمضمون أقوال الأول والثاني ومعاشرتها لسالفي الذكر وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

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