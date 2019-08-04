فيديو جديد يرصد حالة الفزع والفوضى عقب إطلاق مسلح النار في أوهايو





تمكنت الشرطة الأمريكية في أوهايو من تحييد مطلق النار خارج حانة نيد بيبرس، وتقوم في الوقت الحالي بالبحث في المدينة عن مشتبه فيه آخر مقنع، والذي أفيد أنه فر من مكان الحادث في سيارة جيب داكنة اللون.



ويُزعم أن مقطع الفيديو الذي نُشر يوم الأحد يُظهر المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار في مقاطعة أوريغون في دايتون بولاية أوهايو مع مقتل 9 أشخاص على يد المشتبه فيه، فضلا عن مرتكب الحادث ذاته، وإصابة 16 آخرين بجروح خطيرة



ووفقا لشاهد عيان، كان إطلاق النار مكثفا ومخيفا ويمكن سماع دويه متكررا عدة مرات، فيما يرى الأشخاص يفرون من مكان الحادث، يركضون من أجل النجاة بحياتهم.

