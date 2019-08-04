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ديني

الإمام الأكبر خلال استقبال البابا تواضروس: يجب استثمار علاقة الأزهر والكنيسة لنشر القيم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:07 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئة فضيلته بعيد الأضحى المبارك، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة إلى أوروبا.

وأعرب الإمام الأكبر عن شكره لقداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية تمثل نموذجًا يجب استثماره في نشر القيم والأخلاق النبيلة ومواجهة العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة. 

من جانبه أكد قداسة البابا تواضروس سعادته مع جميع المصريين بسلامة فضيلة الإمام الأكبر بعد رحلته العلاجية الأخيرة، مضيفًا أن تشارك المصريين في أعيادهم ومناسباتهم يعكس روح المحبة التي تجمع بين المصريين ويجسد تماسكهم ووحدتهم التي كانت دائمًا عصية على محاولات التفريق بين نسيجهم الاجتماعي.

وحضر اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

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