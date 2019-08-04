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مفيدة شيحة تدخل في نوبة ضحك على الهواء لهذا السبب.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:41 م
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
شيرين عادل
دخلت الإعلامية مفيدة شيحة فى نوبة ضحك شديدة،  وذلك عند كشفها للأغنية الرومانسية المفضلة فى فترة المراهقة ، وكروت المعايدة والتهنئة بين المحبين خلال حقبة الثمانينات.

وقالت مفيدة شيحة حلقتها اليوم الأحد ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية CBC ، اليوم الأحد، إنها كانت تهوى سماع الأغانى الرومانسية مضيفة" أنا حبيت على أغنية لولاكى".

واستكملت مفيدة شيحة حديثها قائلة "أنا كنت بسمع برضو علاء عبد الخالق بأغنية قالوا الجمال سماره " لتقاطعها زميلتها الإعلامية سهير " كانت بيضة واستمرت الزمن اللى عمل فيها كده" ، لتدخل بعدها شيحة فى نوبة ضحك شديدة وتؤكد "إحنا والله ما هينفع نكمل بالمنظر ده" . 

وإعتذرت مفيدة شيحة فى نهاية حديثها عن نوبة الضحك الشديدة التى سيطرت عليها أثناء الهواء قائلة "سورى طبعا بس إحنا بقدر المستطاع عايزين نبدأ حلقتنا بمود مختلف".  

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