مفيدة شيحة تدخل في نوبة ضحك على الهواء لهذا السبب.. فيديو

دخلت الإعلامية مفيدة شيحة فى نوبة ضحك شديدة، وذلك عند كشفها للأغنية الرومانسية المفضلة فى فترة المراهقة ، وكروت المعايدة والتهنئة بين المحبين خلال حقبة الثمانينات.





وقالت مفيدة شيحة حلقتها اليوم الأحد ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية CBC ، اليوم الأحد، إنها كانت تهوى سماع الأغانى الرومانسية مضيفة" أنا حبيت على أغنية لولاكى".





واستكملت مفيدة شيحة حديثها قائلة "أنا كنت بسمع برضو علاء عبد الخالق بأغنية قالوا الجمال سماره " لتقاطعها زميلتها الإعلامية سهير " كانت بيضة واستمرت الزمن اللى عمل فيها كده" ، لتدخل بعدها شيحة فى نوبة ضحك شديدة وتؤكد "إحنا والله ما هينفع نكمل بالمنظر ده" .



