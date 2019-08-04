مسئول بـ المتحف الكبير يكشف تفاصيل ومدة ترميم تابوت توت عنخ آمون.. فيديو

قال عيسى زيدان، رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير، إن التابوت الذهبى لـ توت عنخ آمون ، هو أحد التوابيت الثلاثة الخارجية للملك توت، مشيرا إلى أن هذا التابوت عبارة عن تابوت خشبي مغطى برقائق من الذهب الخالص.



وأضاف زيدان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن التابوت كان موجودا في المقبرة، وتم نقله، ليعرض لأول مرة في قاعة تتجاوز 7 آلاف متر في المتحف المصري الكبير.



وأوضح رئيس قسم الترميمات بالمتحف المصري الكبير، أن التابوت كان فى حالة أسوأ مما كان متوقعا، وتم ترميمه حتى يكون جاهزا للعرض بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أن عملية الترميم تبدأ بالتعقيم، للقضاء على أي إصابة حشرية بالتابوت.



وأكد عيسى زيدان، أن عملية ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون، ستستغرق 8 أشهر، ليكون جاهزا للعرض بالمتحف المصري الكبير.

