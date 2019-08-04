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رياضة

نجم اليوفنتوس يقترب من مانشستر سيتي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:43 م
جواو كانسيلو من مباراة
جواو كانسيلو من مباراة أياكس
حسن العمدة
اقترب البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيسر ليوفنتوس، من إتمام انتقاله الرسمي لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع نظيره يوفنتوس، من أجل التعاقد مع كانسيلو، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على إتمام الصفقة التبادلية.

ومن المقرر أن ينتقل كانسيلو إلى صفوف السيتيزنز إضافة إلى 30 مليون يورو يدفعها النادي الإنجليزي ليوفنتوس، في مقابل رحيل دانيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي للبيانكونيري.

وأضافت أن كانسيلو سيخضع للكشوفات الطبية في مانشستر سيتي، يوم غدٍ الإثنين، تمهيدًا لانتقاله الرسمي. 

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود فابيو باراتيسي المدير الرياضي بيوفنتوس، في ملعب ويمبلي اليوم الأحد، لحضور مباراة الدرع الخيرية بين السيتي وليفربول، للتفاوض مع مانشستر على إجراء الصفقة التبادلية.

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