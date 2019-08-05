عقب هجوم تكساس .. أشهر حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة

خلفت جريمتا إطلاق نار بشكل عشوائي لا يفصل بينهما سوى 13 ساعة فقط 20 قتيلا في ولاية تكساس وتسعة قتلى في ولاية أوهايو في مذبحة صدمت بلدا أصبح معتادا بشكل محبط على جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي وزادت من القلق بشأن الإرهاب الداخلي.



وفيما يلي بعض من أدمى وأشهر جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي في العقود الأخيرة، والتي تم ترتيبها وفقا لعدد القتلى. وهذه ليست قائمة كاملة لكل جرائم إطلاق النار العشوائي الرئيسية في الولايات المتحدة.



لاس فيجاس، الأول من أكتوبر2017- مسلح يطلق النار على مهرجان لموسيقى الريف من جناح بالطابق الثاني والثلاثين بفندق ليقتل 58 شخصا ويصيب 564 آخرين قبل أن ينتحر.



أورلاندو، 12 يونيو2016- مسلح يقتل بالرصاص 49 شخصا في ملهى بالس الليلي للمثليين قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.



جامعة فرجينيا التقنية، 16 أبريل2007- مسلح يقتل 32 شخصا ثم ينتحر في جامعة فرجينيا التقنية في بلاكسبرج بولاية فرجينيا.



ساندي هوك،14 ديسمبر2012- رجل يقتل بالرصاص أمه ثم يقتل 20 طفلا وستة بالغين قبل انتحاره في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت.



سذرلاند سبرنجز، الخامس من نوفمبر2017- رجل تم تسريحه من القوات الجوية الأمريكية لضربه زوجته وطفله يقتل بالرصاص 26 شخصا في كنيسة بريف تكساس حيث كانت أسرته تصلي قبل أن ينتحر.



كيلين، 16 أكتوبر1991- رجل يقتحم بشاحنته الصغيرة البوابة الزجاجية لأحد مطاعم لوبيز ويطلق النار بعد ذلك ليقتل 23 شخصا في تلك المدينة الواقعة بوسط تكساس.



سان يسيدرو، 18 يوليو1984 - رجل يقتل بالرصاص 21 شخصا ويصيب 19 آخرين في مطعم لمكدونالدز في إحدى ضواحي سان دييجو بولاية كاليفورنيا قبل أن يقتله قناص من الشرطة.



إل باسو، الثالث من أغسطس2019- رجل يقتل بالرصاص 20 شخصا عند أحد متاجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس . ووصف بيان، من المعتقد أن الجاني كتبه، الهجوم بأنه "رد على غزو المنحدرين من أصول إسبانية لتكساس". واعتقلت السلطات مطلق النار وتتعامل مع الحادث على أنه قضية إرهاب داخلي.



باركلاند، 14 فبراير2018- طالب سابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يطلق النار من بندقية ليقتل 17 طالبا ومعلما. واعتقلت الشرطة المسلح.



سان بيرناردينو، الثاني من ديسمبر2015 - رجل وزوجته يقتلان 14 شخصا في حفل في سان بيرناردينو بجنوب كاليفورنيا قبل مقتلهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.



فرجينيا بيتش، 31 مايو 2019 - قبل فترة وجيزة من فراغهم من عملهم، فتح مهندس النار على زملائه بمبنى تابع للبلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وقتلت الشرطة المهاجم الذي كان قد قدم استقالته في رسالة بالبريد الالكتروني في نفس اليوم قبل الهجوم.



ثاوزند أوكس، 7 نوفمبر2018 - قتل عضو سابق بسلاح البحرية 12 شخصا في حانة بضاحية ثاوزند أوكس بمدينة لوس انجليس ثم انتحر.



فورت هود، 5 نوفمبر2009، فتح أخصائي نفسي بالجيش يحمل رتبة ميجر النار في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس فقتل 13 شخصا. وحُكم عليه بالإعدام.



أوستن، أول أغسطس 1966 - صعد قناص على سطح برج ساعة بجامعة تكساس ليثير حالة من الرعب استمرت 90 دقيقة وشهدت مقتل 13 شخصا علاوة على جنين وإصابة أكثر من 30 فيما يعد أول واقعة قتل عشوائي بمكان عام بالولايات المتحدة. وقتلت الشرطة الرجل بالرصاص.



واشنطن العاصمة، 16 سبتمبر2013 - قتل جندي بقوات الاحتياط في سلاح البحرية يعمل متعاقدا حكوميا 12 شخصا في حوض سفن تابع للبحرية في واشنطن. وقتلت الشرطة المهاجم.



أورورا، 10 يوليو2012 - قتل مسلح ملثم 12 شخصا وأصاب 70 آخرين عندما فتح النار داخل دار عرض سينمائي في اورورا بولاية كولورادو. وحُكم على الرجل بالسجن مدى الحياة.



كولومباين، 20 ابريل 1999 - فتح مراهقان النار في مدرسة كولومباين الثانونة في جيفرسون كاونتي بولاية كولورادو مما أسفر عن مقتل 12 طالبا فضلا عن مدرس واحد وجرح 20 آخرين قبل أن ينتحرا.



تري أوف لايف، 27 أكتوبر2018 - فتح مسلح النار داخل معبد تري أوف لايف اليهودي قرب بيتسبرج بولاية بنسلفانيا من بندقية نصف آلية وثلاثة مسدسات وهو يصيح "الموت لكل اليهود" مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ونفى المشتبه التهم الموجة إليه ويواجه عقوبة الإعدام.



واشنطن العاصمة، أكتوبر2002 - قتل رجلان بأسلوب القنص 10 اشخاص مما أثار الرعب في واشنطن لثلاثة أسابيع. وأعدم أحدهما وصدر على الآخر حكم بالسجن مدى الحياة.



دايتون، 4 أغسطس 2019 - فتح مسلح يرتدي سترة واقية النار في وسط دايتون بولاية أوهايو فقتل تسعة أشخاص بينهم شقيقته وجرح 27 آخرين. وقالت رئيسة بلدية دايتون إن الشرطة قتلت المهاجم.



تشارلستون، 17 يونيو 2015 - قتل مسلح من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض تسعة من السود من رواد كنيسة تاريخية للسود في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وصدر عليه حكم بالإعدام.



ويسكونسن، 5 أغسطس 2012 - قتل شخص من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض ستة مصلين في معبد للسيخ في اوك كريك بولاية ويسكونسن ثم انتحر.



تاكسون، 8 يناير2011 - كانت النائبة الأمريكية جابرييل جيفوردز هدفا لمحاولة اغتيال نفذها مسلح في تاكسون بولاية أريزونا. وقتل ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون بينهم جيفوردز. وصدر على المهاجم حكم بالسجن مدى الحياة.