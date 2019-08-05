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فن

بلاك تيما يحتفل بعيد الأضحى في ساقية الصاوي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
سمر سعد
يحيى فريق بلاك تيما حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الحالى فى ساقية الصاوي في قاعة النهر.

من المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة متنوعة من اغانيه ومنها "أخبار..أهرام.. جمهورية ..بحار..قول آه..زحمة ..هندى..كل مرة..انت فاكرنى..وغيرها".

يذكر أن بلاك تيما، قدم أغنية تحت عنوان "يلا سيب بصمتك" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير.

واستمع عبد الفتاح السيسي إلى تجارب نماذج مشرفة في من الشباب في الرياضة ومختلف المجالات، ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.


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