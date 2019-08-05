كتير مؤسف.. إليسا تعلق على حادث حريق معهد الاورام

كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث. الله يرحم اللي سقطوا — Elissa (@elissakh) August 5, 2019

أعربت الفنانة اللبنانية اليسا عن أسفها وحزنها الشديد بسبب حادث حريق معهد الاورام الذي وقع مساء امس الاحد في منطقة فم الخليج بقصر العيني.وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تعليقا على حادث حريق معهد الاورام : "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث. الله يرحم اللي سقطوا".وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حريق معهد الاورام بمنطقة فم الخليج بقصر العيني.وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.