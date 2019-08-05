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فن

كتير مؤسف.. إليسا تعلق على حادث حريق معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:56 ص
إليسا
إليسا
شروق ابراهيم
أعربت الفنانة اللبنانية اليسا عن أسفها وحزنها الشديد بسبب حادث حريق معهد الاورام الذي وقع مساء امس الاحد في منطقة فم الخليج بقصر العيني.

وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تعليقا على حادث حريق معهد الاورام : "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث. الله يرحم اللي سقطوا".

وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حريق معهد الاورام بمنطقة فم الخليج بقصر العيني.

وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.

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