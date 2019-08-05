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رياضة

محمد صلاح يتلاعب بنجوم مانشستر سيتي.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:46 م
محمد صلاح خلال مواجهة
محمد صلاح خلال مواجهة مانشستر سيتي
إسراء أشرف
في لقطة رائعة، تلاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بنجوم منافسه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ويمبلي" في كأس الدرع الخيرية.

وظهر صلاح في وسط الملعب، خلال مباراة الريدز ومانشستر سيتي، ليقدم فاصلا مهاريا متلاعبًا بلاعبي السيتيزن.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية، مساء أمس، الأحد، على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستطاع رحيم سترلينج أن يسجل هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 12، قبل أن يأتي جويل ماتيب ويسجل هدف التعادل لليفربول بالدقيقة 77.

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