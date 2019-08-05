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الخدمات تسير بشكل طبيعي.. عميد معهد الأورام يكشف آخر التطورات.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:50 م
التفجير الإرهابي
التفجير الإرهابي
محمد القاضي
كشف الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، آخر تطورات الحادث الإرهابي.

وقال "جمال الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن التفجير الإرهابي أثر علي الواجهات الخارجية للمبنى.

وأضاف أن التفجير وقع بجوار المبني الإرادي الذي يكن يتواجد بداخلة أي موظف، لافتا إلى أن خدمات المعهد المتمثلة في الآلات والأشعة مازلت تعمل، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة في الخدمات التى تقدم داخل المعهد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أسند أعمال الصيانة إلى شركة المقاولون العرب التي بدأت في صيانة التلفيات بعد الحادث مباشرة، معقبا أن الشكل الخارجي للمبنى سوف يعود إلى طبيعته في أسرع وقت، مؤكدا أن كل الخدمات الصحية والعلاج الإشعاعي والكيماوي تسير بشكل طبيعي.

وأوضح أن الهزة الأرضية العنيفة هي التى أزعجت المواطنين، مردفا أنه تم نقل المرضى للمستشفيات المجاورة للمعهد، مشيرا إلى أن جميع ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي ليسوا من مرضى المعهد وجميعهم كان متواجدًا في الشارع لحظة التفجير.

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