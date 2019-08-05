بسبب قبلة وسيلفي.. لطيفة تجلس على ركبتيها في حفلها بـ تونس ..فيديو

ظهرت لطيفة فى لفتة إنسانية خلال حفلتها التى أقيمت فى تونس ضمن فعاليات مهرجان بنزرت، حيث جلست على ركبتيها من أجل تحقيق مطلب إحدى معجبيها، والتقاط صورة معها وتقبيلها.





جلست لطيفة في الفيديو الذي عرضه برنامج "عرب وود" على ركبتيها وتقبلها إحدى السيدات بالحفل وتلتقط معها صورة تذكارية.





وكانت لطيفة شاركت جمهورها عبر إنستجرام بمجموعة من الصور خلال حفلها أمس في مهرجان طبرقة التونسي الدولي للأغنية.





وظهرت لطيفة بإطلالة جذابة ارتدت خلالها فستانا أسود، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واعتمدت على الميكب الخفيف على وجهها مع وضع أحمر الشفايف وإسدال خصلات شعرها على كتفها.





وقامت لطيفة بالرقص مع أحد الحاضرين بالحفل، بعد أن صعد إلى جوارها على المسرح مع الإمساك بفستانها والرقص معها على أغانيها، كما تلقت لطيفة من أحد الحضور بوكيه ورد وهي تغني على خشبة المسرح.





وعلقت لطيفة على الصورة "من حفلي أمس من مهرجان طبرقة الدولي سعدت بالسهرة الرائعة مع أحلى جمهور".







