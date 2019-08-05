شرف كبير.. عماد النحاس يكشف أسماء 5 مدربين يقبل العمل معهم في منتخب مصر

كشف عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب عن أسماء 5 مدربين رحب بالتواجد مع أي منهم في الجهاز الفني لمنتخب المصري كمدير عام .





وقال عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية "شرف كبير لأي شخص أن يتواجد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل عام وفي أي منصب بكل تأكيد، مصر لديها العديد من المدربين أصحاب الكفاءات ويستطيعون قيادة المنتخب في هذه المرحلة ، بالإضافة إلى أن التعاقد مع مدير فني أجنبي في هذا الوقت سيكون صعبًا للغاية".





وأضاف عماد النحاس "فى رأيي الخماسي حسام البدري وطارق العشري وإيهاب جلال وحسام حسن وطلعت يوسف مؤهل لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة، بالنسبة لي ارحب بالعمل مع أي مدرب منهم في منتخب مصر بمنصب المدرب العام، لأنهم اصحاب خبرات كبيرة وكل مدرب منهم لديه مدرسته الخاصة في عالم التدريب".





يذكر أن المنتخب المصري بلا مدرب في الوقت الحالي، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري لإخفاقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية.