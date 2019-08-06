بصراحة.. جواز سفر محمد عساف إلى قلوب العراقيين والعرب

يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء اولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال ايام عيد الاضحى المبارك بتاريخ 14 أغسطس ، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير انها انهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد .



وياتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد ان اطلق عمله الغنائي مكانك خالي التي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود باغنية بصراحة التي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون، لتكون اغنية " بصراحة " جواز السفر الذي ادخل عساف الى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية .



من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.