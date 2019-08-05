تركي آل الشيخ يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم وليد أزارو

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة مفاوضات فريقه للتعاقد مع المغربي وليد أزارو، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي".



وأضاف تركي ال الشيخ:" معرفش الإشاعات دي بتطلع من فين ؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".



وكانت قد نشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تؤكد أن تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الجديد قدم عرض إلي إدارة النادي الأهلي من أجل ضم وليد أزارو من الفريق الأحمر.







