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رياضة

الوجه الأخر لـ علولو.. علي معلول يعشق العكاوي وأفلام إسماعيل يس والكرتون ..فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:10 ص
علي معلول
علي معلول
ريهام بكير
واصل علي معلول الظهير الأيسر للاهلي، استحواذه على قلوب الاهلاوية بحوار اجراه مع الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، ملئ بالتلقائية وخفة الظل. 

وتحدث  علي معلول عن أهم المباريات التي لم ينساها طوال مشواره الكروي وأهمها لقاء الاتحاد السكندري ، وآخر أمام طلائع الجيش حيث حقق المارد الأحمر الفوز فيهما في الوقت القاتل وهو ما اعتبره عادة أهلاوية، التسجيل +90

وعن أصعب موقف في مشواره الكروي حتى الآن هو في بطولة كأس العالم، حيث كان يأمل في تحقيق انجاز لكن غاب التوفيق عنه، وكشف "علولو" كما ينادونه الأهلاوية، عن اول راتب له وهو 330 دينارا.

وأعرب  علي معلول عن عشقه للأطعمة المصرية وخاصة "العكاوي" ، كما كشف عن عشقه لإسماعيل ياسين وأفلام الكارتون ولعبة فيفا  مشيرا إلى حبه الكبير لكريستيانو رونالدو نجم اليوفي.

وتحدث على معلول عن حبه لزوجته وعن مدى دعمها له دائم ، واوضح ان لديه هواية غير كرة القدم، وهي لعب الكرة الطائرة ، مختتما حديثه بان اكثر مدينة يحب السفر إليها هي مدينته صفاقس والجلوس مع عائلته وأصدقائه.

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