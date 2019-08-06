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فن

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:34 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان محمد رمضان، ظهر فيها خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس.

وظهر محمد رمضان في الصور مبتسمًا، بينما فتاة أخرى ترتدي فستان عاري الظهر، تندفع نحوه لتضع قبلة على خده الأيسر، ولم يتضح من الصورة هوية هذه الفتاة أو جنسيتها.

يذكر أن مجلة "enigma" العالمية، احتفت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، الخميس الماضي، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحًا كاسحًا بكليب "انساي" بـ69 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو.

واحتل كليب أغنية "انساي" الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.
بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

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