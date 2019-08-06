بعد روسيا.. الصين تتوعد أمريكا بسبب نشر صواريخ في آسيا

توعدت الصين، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأمريكية ، حال نشرها صواريخ في آسيا في أعقاب انهيار معاهدة بارزة للحد من التسلح، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تنشر اليابان نظاما أمريكيا جديدا لإطلاق الصواريخ.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف علق على احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ، قائلًا "روسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح مع واشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات".



وأضاف سيرجي ريابكوف "إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة وبالتحديد في آسيا سنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق توازنا مع مثل تلك الإجراءات من أجل التصدي لمثل هذه التهديدات".



وقال سيرجي ريابكوف إن موسكو تتوقع أن تنشر طوكيو قريبا نظام إم كيه-41 الأمريكي لإطلاق الصواريخ في اليابان.



وأشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر السبت الماضي إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا.



جاء ذلك بعد يوم من انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوقيع عليها خلال فترة الحرب الباردة في 1987 والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.