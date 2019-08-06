الموت يفجع المطربة التونسية أماني السويسي

أعلنت المطربة التونسية امانى السويسى، عبر حسابها على إنستجرام، وفاة جدتها، التي تربطهما علاقة صداقة قوية.



ونشرت أمانى السويسي، صورة مع جدتها على "انستجرام"، وعلقت عليها: "يا إمّيمتي يا غالية لشكون خليتني انا وماما ، قلبي محرووووق ، معاك وبجنبك عمري كلو وكبرتني ودللتني والي قاهرني موتك وانا بعيدة".



يذكر أن أماني السويسي، طرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة " بعشقك"، عبر موقع "أنغامي، وعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.



وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين فى مصر والوطن العربى، استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.