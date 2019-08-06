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الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 6 - 8 - 2019 | فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:56 ص
الدولار
الدولار
مي محمد
استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 6– 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي: 
سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه

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