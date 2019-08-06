فيديوجراف| تفاصيل حريق ملاهي ماجيك لاند 6 أكتوبر

استيقظ سكان مدينة 6 أكتوبر صباح اليوم الثلاثاء، على أدخنة متصاعدة ونيران بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.



فى بداية الأمر ظن الأهالي أن هناك حريقا شب في مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي نفت أن يكون هناك حريق داخل المدينة.



وتبين أن الحريق قد نشب في مدينة ملاهي ماجيك لاند، بسبب ألواح من الفوم والفايبر، أثناء أعمال صيانة داخل المدينة.



من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل حريق ماجيك لاند ملاهي 6 أكتوبر.