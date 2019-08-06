"الدفاع الروسية": خطأ بشري وراء حريق مستودع الذخيرة في سيبيريا

قال نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ديميتري بولياكوف "إن الخطأ البشري هو السبب الذي تم التوصل إليه حتى الآن وراء اندلاع حريق بمستودع للذخائر بإحدى الوحدات العسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا".



وأضاف بولياكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "أن سلطات التحقيق والنيابة العامة ستطلعنا بالتأكيد"، موضحا أنه سيتم إغلاق مستودع الذخيرة.



وكانت خدمة الطوارئ الروسية أعلنت أمس الإثنين اندلاع حريق بمستودع للذخائر بإحدى الوحدات العسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.. وأعلنت هيئة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا وجود أكثر من 40 ألف قذيفة داخل المستودع.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق اليوم - أنه تم إخماد حريق مستودع الذخائر، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي بؤر مشتعلة.