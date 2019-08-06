ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدفاع الروسية": خطأ بشري وراء حريق مستودع الذخيرة في سيبيريا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:25 م
مستودع الذخيرة
مستودع الذخيرة
أ ش أ
قال نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ديميتري بولياكوف "إن الخطأ البشري هو السبب الذي تم التوصل إليه حتى الآن وراء اندلاع حريق بمستودع للذخائر بإحدى الوحدات العسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا".

وأضاف بولياكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "أن سلطات التحقيق والنيابة العامة ستطلعنا بالتأكيد"، موضحا أنه سيتم إغلاق مستودع الذخيرة.

وكانت خدمة الطوارئ الروسية أعلنت أمس الإثنين اندلاع حريق بمستودع للذخائر بإحدى الوحدات العسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.. وأعلنت هيئة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا وجود أكثر من 40 ألف قذيفة داخل المستودع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق اليوم - أنه تم إخماد حريق مستودع الذخائر، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي بؤر مشتعلة.

ترشيحاتنا

وحشتيني يا صاحبتي.. إنجي شرف تحيي ذكرى ميرنا المهندس بكلمات مؤثرة

بث مباشر.. مباراة الهلال والأهلي في دروي أبطال آسيا

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

أزمة كبيرة تهدد بوريس جونسون حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أخبار الرياضة ليلا .. معلول يعشق العكاوي وأفلام الكرتون.. رئيس المحور:لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة

الأزهر يكشف عن أحب عمل إلى الله في هذه الأيام يغفل عنه الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك مثير وبطن مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل انستجرام.. صور

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

بـ فستان فوق الركبة وشعر مموج.. بوسي بإطلالة لافتة على إنستجرام