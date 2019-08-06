طريقة عمل شوربة الكريمة .. بنكهات مختلفة

طريقة عمل شوربة الكريمة من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من ربات المنزل وذلك لإعدادها و تقديمها فى المنزل لأفراد عائلتها.



وتتميز طريقة عمل شوربة الكريمة بالنكهات المتعددة والإضافات العديدة، فيمكنك تقديم شوربة الكريمة بأكثر من نكهة مختلفة، لأن طريقة عمل شوربة الكريمة من الأكلات التى لا تشعرك بالممل فيمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة و نكهة..





طريقة عمل شوربة الكريمة بالكريمة اللبانى

وقت التحضير: 35 دقيقة

الكمية: تكفى 5 أشخاص



مقادير شوربة الكريمة بالكريمة اللبانى

نصف كيلو صدور الدجاج

بصل

6 فصوص ثوم

كوب من مرقةالدجاج

ورق لورا

جزر

كوب دقيق

حبهان

نصف كوب كريمة لباني

ملح

فلفل

نصف كوب زبدة



طريقة تحضير شوربة الكريمة بالكريمة اللبانى

اسلقي صدور الدجاج في ماء وبصل وجزر وورق لورا وحبهان ومرقة.

ضعى الزبدة فى وعاء على النار ثم ضيفى المرقة وقليل من الدقيق حتى تصبح كالعجين ثم ضيفى باقى مرقة الدجاج و الكريمة اللبنانى.

بعد سلق صدور الدجاج تقطع إلى مكعبات ثم اعيديها للشوربة وتقدم ساخنة.





طريقة عمل شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم

مدة التحضير: 45 دقيقة

الكمية: تكفى من 4 لـ 5 أشخاص



مقادير شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم

250 جرام مشروم طازج

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات مسلوقة

50 جرام زبدة 2

ملعقة كبيرة دقيق

600 مل لبن

75 جرام جبنة الكريمة كاملة الدسم

كرفس وكرات

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة أوراق بصل أخضر مقطعة للتزيين

ربع كوب جزر مفروم



طريقة تحضير شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم

ضعى الزبدة فى مقلاة على نار هادئة حتى تذاب ثم ضيفى المشروم بعد تقطيعه ويحمر لمدة 5 دقائق حتى يطرى ويشوح الكرفس والكرات والجزر ثم يضاف مكعبات الدجاج المسلوق

تذاب بقية الزبدة في قدر كبيرة الحجم، ثم ضعى الدقيق ويقلب على نار منخفضة الحرارة لمدة من دقيقة إلى دقيقتين إلى أن يصفر لونه، ثم ترفع الوعاء عن النار، ويضاف اللبن بالتدريج ويقلب، ثم توضع القدر على النار مرة أخرى ويستمر في الطهي على نار هادئة مع التقليب إلى أن يصبح الخليط سميكًا وناعمًا.

ارفعى الوعاء عن النار، ثم ضيفى جبنة الكريمة على مرات صغيرة وتقلب إلى أن تذوب.

ثم يضاف المشروم ومعه عصير الليمون ويقلب ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ، ثم ضعى الوعاء مرة أخرى على النار الهادئة لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم يقدم.





طريقة عمل شوربة الكريمة بالفراخ للشيف حسن

مدة التحضير : 30 دقيقة

تكفى: 3 أشخاص



مقادير شوربة الكريمة بالفراخ للشيف حسن

ربع كيلو من صدور الدجاج المقطع مكعبات

4 فصوص ثوم مفرومه

بقدونس مفروم

3 أكواب من مرقة الفراخ

كوب من كريمة اللبانى

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة ملح صغيرة

بصلة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

ربع كوب من الزبدة

الفلفل الأسود

ربع كوب من شرائح المشروم



طريقة تحضير شوربة الكريمة بالفراخ للشيف حسن:

ضعى الزبدة فى مقلاه على النار حتى تذوب ثم ضيفى شرائح البصل و يقلب حتى يذبل ثم ضعى بعد ذلك الثوم والزنجبيل ويقلب لمدة 5 دقائق.

ضيفى قطع الفراخ والمشروم ونقلبه قليلًا مع الدجاج حتى يذبل ثم نضيف الدقيق ثم ضعى الملح والفلفل الأسود .

وفى وعاء ضيفى مرق الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي، غطي الوعاء ونتركه لمدة ربع ساعة

ثم نضيف الكريمة ونحرك قليلًا، ونترك الشوربة تغلي لدقائق معدودة ثم تزين شوربة الكريمة بالفراخ بالبقدونس المفروم.







طريقة عمل شوربة الكريمة بالبطاطس

مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية: تكفى 3 أفراد



مقادير شوربة الكريمة بالبطاطس

نصف كيلو بطاطس

حبة بصل

ملعقة صغيرة من الملح

كوب كريمة لبانى

شعرية

ذرة

كوب من مرقة الدجاج

فلفل أسود



طريقة تحضير شوربة الكريمة بالبطاطس

تشوح البصلة على النار ثم تبليها بالملح والفلفل، ضيفي مكعبات البطاطس ثم ضيفي مرقة الدجاج والبقدونس واتركيها حتى تنضج ، ثم قومى بوضعها فى الخلاط.

فى مقلاه أخرى شوحي الشعرية، ثم ضيفى الخليط السابق للشعرية و يقلب جيدا، وبعد ذلك ضعى الكريمة والذرة.

