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توك شو

طريقة عمل ورقة اللحمة مع الشيف توتا مراد.. أحلى أكل في عيد الاضحى 2019.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، طريقة عمل ورقة اللحمة مع قرب حلول عيد الأضحى 2019.

وتضمنت مقادير ورقة اللحمة لتحضيرها لـ عيد الاضحى 2019 كالتالي:

لحمة
ملح وفلفل
بهارات لحمة
بصل
جزر
فلفل أخضر
سمنة
زيت

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل ورقة اللحمة لتحضيرها لـ عيد الاضحى 2019 خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

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