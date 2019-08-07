مجلس نقابة الصحفيين يمنع حنان الليموني من دخول النقابة ويحيلها للتحقيق

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بمنع العضوة "حنان الليموني" من دخول النقابة لحين انتهاء إجراءات التحقيق والتأديب معها، وذلك حفاظا على هيبة النقابة العريقة واحتراما لأعضائها وتاريخها.





وجاء نص القرار أنه: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان الليموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس، وتقدم الزميل فتحي سليمان أمس بمذكرة للتحقيق معها في الوقائع التي جرت أول أمس بداخل النقابة وبالشارع أمامها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع، ما يلي





1- إحالة المذكورة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.





2- منع العضوة من دخول النقابة لحين انتهاء إجراءات التحقيق والتأديب، وذلك حفاظا على هيبة النقابة العريقة واحتراما لأعضائها وتاريخها.





ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الإدارات المعنية، تنفيذ القرار فور صدوره.



