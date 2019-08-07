انفجار يهز العاصمة الأفغانية.. والأسباب غامضة

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا قويا وقع في العاصمة كابول اليوم الأربعاء، لكن لم ترد معلومات على الفور عن سببه أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو جرحى.



وتسبب الانفجار في الجزء الغربي من المدينة خلال ساعة الذروة الصباحية في تصاعد عمود من الدخان في السماء.



وفي وقت سابق، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بولاية بجلان، قتل انتحاريين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.



وأعلن الجيش الأفغاني في بيان له "إن اثنين من الانتحاريين قتلا عند البوابة الأولى لمعسكر كيلاجاي في بابلان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد أن تعرفت عليهما قوات الأمن وبدأت في إطلاق النار عليها".



كما أضاف البيان أن الانتحاريين كانا يستقلان سيارة انفجرت وقتلت الانتحاريين بعد إطلاق النار في الحادث.