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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:57 ص
هازارد لاعب ريال
هازارد لاعب ريال مدريد
إسراء أشرف
يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 7 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات الودية، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا.


ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:


مباريات ودية:

ريد بول سالزبورج النمساوي X ريال مدريد الإسباني - 7:00 مساءً -beIN SPORTS HD 1

أتلتيك بلباو الإسباني X روما الإيطالي 8:00 مساءً -

برشلونة الإسباني X نابولي الإيطالي - 1:00 صباحًا - الشارقة الریاضية HD


كأس الاتحاد الآسيوي:

هانوي تي تي - فيتنام X بيكامكس بينه دونغ - فيتنام 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5


تصفيات دوري أبطال أوروبا:

كراسنودار - روسيا X بورتو - البرتغال - 7:00 مساءً

إسطنبول باشاك شهير - تركيا X أوليمبياكوس - اليونان - 8:45 مساءً

كلوج - رومانيا X سيلتك - إسكوتلندا - 8:00 مساءً

بازل - سويسرا X لاسك لينز - النمسا - 8:30 مساءً

ماريبور - سلوفينيا Xروزنبورغ - النرويج - 8:15 مساءً

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