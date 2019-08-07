مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 7 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات الودية، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
مباريات ودية:
ريد بول سالزبورج النمساوي X ريال مدريد الإسباني - 7:00 مساءً -beIN SPORTS HD 1
أتلتيك بلباو الإسباني X روما الإيطالي 8:00 مساءً -
برشلونة الإسباني X نابولي الإيطالي - 1:00 صباحًا - الشارقة الریاضية HD
كأس الاتحاد الآسيوي:
هانوي تي تي - فيتنام X بيكامكس بينه دونغ - فيتنام 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
تصفيات دوري أبطال أوروبا:
كراسنودار - روسيا X بورتو - البرتغال - 7:00 مساءً
إسطنبول باشاك شهير - تركيا X أوليمبياكوس - اليونان - 8:45 مساءً
كلوج - رومانيا X سيلتك - إسكوتلندا - 8:00 مساءً
بازل - سويسرا X لاسك لينز - النمسا - 8:30 مساءً
ماريبور - سلوفينيا Xروزنبورغ - النرويج - 8:15 مساءً
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
مباريات ودية:
ريد بول سالزبورج النمساوي X ريال مدريد الإسباني - 7:00 مساءً -beIN SPORTS HD 1
أتلتيك بلباو الإسباني X روما الإيطالي 8:00 مساءً -
برشلونة الإسباني X نابولي الإيطالي - 1:00 صباحًا - الشارقة الریاضية HD
كأس الاتحاد الآسيوي:
هانوي تي تي - فيتنام X بيكامكس بينه دونغ - فيتنام 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
تصفيات دوري أبطال أوروبا:
كراسنودار - روسيا X بورتو - البرتغال - 7:00 مساءً
إسطنبول باشاك شهير - تركيا X أوليمبياكوس - اليونان - 8:45 مساءً
كلوج - رومانيا X سيلتك - إسكوتلندا - 8:00 مساءً
بازل - سويسرا X لاسك لينز - النمسا - 8:30 مساءً
ماريبور - سلوفينيا Xروزنبورغ - النرويج - 8:15 مساءً