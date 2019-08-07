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ثقافة

ورش فنية ومعارض احتفالا بعيد الأضحى بثقافة القاهرة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفّذ قصر ثقافة الأسمرات ورشة رسم بالرمل ورسم على الوجوه، كما أقام التمكين الثقافي بقصر ثقافة عين حلوان ورشة لعمل خروف العيد والكعبة الشريفة.

وفى قصر ثقافة روض الفرج أقيم معرض عن افتتاح قناة السويس، واختتم قصر ثقافة حلوان ورشة الأركيت، بالإضافة إلى معرض كتب دينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نفّذ بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة لإعادة تدوير خامات من البيئة واستنسل لعمل مجسم خروف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أقامت مكتبة الأسرة بألماظة ورشة رسم عن قناة السويس الجديدة، ومعرض رسومات عن عيد الأضحى، وفى المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي عقدت ورشة موسيقي بعنوان (أغاني الصيف)، كما أقامت ورشة تفانين لعمل شمعدان من الخشب مع أحمد كمال بجانب ورشة أشغال بالفوم الملون.

نظّمت مكتبة طفل المعادي ورشة رمل ملون لعمل لوحة من الطبيعة "فراشات وزهور"، إضافة إلى محاضرة بعنوان "من وصايا الرسول الله صلى الله عليه وسلم" وقراءة حرة وألعاب ذهنية، بجانب إقامة حوار عن الاحترام، بينما نفّذ قصر ثقافة نجيب الريحانى ورشة تطريز لليوم الثاني.

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