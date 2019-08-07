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شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 35 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:10 م
شحن 3200 طن صودا
شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 35 سفينة بموانئ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 35 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96متر والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.

وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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