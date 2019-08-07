بإطلالة كلاسيكية.. dua Lipa بصحبة السفير البريطاني في كوسوفو

نشرت المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية دوا ليبا dua Lipa صورا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصحبة السفير البريطاني في جمهورية كوسوفو، وذلك في اجتماع مع الفنانين والموهوبين الذين سيغيرون مستقبل الفن في كوسوفو.
وعلقت المغنية دوا ليبا dua Lipa قائلة "أنا محظوظة لكوني جزء من هذا الاجتماع الذين يضم هذا القدر من الفنانين والموهوبين".
وظهرت الفنانة دول ليبا dua Lipa بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت جاكيت فورمال قصير، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع الحدث.
يذكر أن الفنانة دوا ليبا البالغة من العمر 22 عامًا، قد فازت مؤخرًا بجائزة "أفضل فنانة صاعدة" في حفل BRIT Awards للجوائز الموسيقية في دورته الـ 38 في العاصمة البريطانية لندن.
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Photos from a drinks reception with the British Ambassador of Kosovo meeting artists, creators, volunteers and activists that are bringing change to Kosovo through music, art, culture, innovation and sport. Lucky to have had the chance to find out more about their work and thinking of ways for collaboration. ❤️