بإطلالة كلاسيكية.. dua Lipa بصحبة السفير البريطاني في كوسوفو

نشرت المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية دوا ليبا dua Lipa صورا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصحبة السفير البريطاني في جمهورية كوسوفو، وذلك في اجتماع مع الفنانين والموهوبين الذين سيغيرون مستقبل الفن في كوسوفو.





وعلقت المغنية دوا ليبا dua Lipa قائلة "أنا محظوظة لكوني جزء من هذا الاجتماع الذين يضم هذا القدر من الفنانين والموهوبين".





وظهرت الفنانة دول ليبا dua Lipa بإطلالة كلاسيك أنيقة ، حيث ارتدت جاكيت فورمال قصير، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع الحدث.



