هل يجوز ذبح الأضحية في أيام النحر.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ليلة عيد الأضحى ليست وقتا للتضحية بلا خلاف، وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحر، وإنما الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام النحر.



فالمالكية يقولون : لا تجزئ الأضحية التي تقع في الليلتين المتوسطتين، وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.



وأوضحت دار الإفتاء، أن الحنابلة والشافعية قالوا: إن الأضحية في الليالي المتوسطة تجزئ مع الكراهة؛ لأن الذابح قد يخطئ المذبح، وإليه ذهب إسحاق وأبو ثور والجمهور، وهو أصح القولين عند الحنابلة.



وأشارت الى أنه استثنى الشافعية من كراهية الأضحية ليلا ما لو كان ذلك لحاجة، كاشتغاله نهارا بما يمنعه من الأضحية، أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا، أو سهولة حضورهم. وهو المفتى به.



وكان هذا فى الإجابة عن سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية مضمونة( هل يجوز ذبح الأُضْحِيَّة في ليالي أيام النحر؟).