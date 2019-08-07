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أحمد موسى: مجمع الأسمدة الفوسفاتية يوفر 1500 فرصة عمل.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيوفر 1500 فرصة عمل. 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمة، برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا المشروع يكلف الدولة مليار دولار، وستنتهي الدولة من عمل المصانع فى 2022.

وأوضح أحمد موسى، أن مصر دولة قوية، ولن يستطيع أحد أن يوقفها عمّا تقوم به من مشروعات وأعمال قوية.

وأكد أحمد موسى أن المجمع الذى افتتحه الرئيس اليوم يعتبر الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

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