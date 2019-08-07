شاهد.. استعداد محمد صلاح وفابنيو مع ليفربول لمواجهة نورويتش

يستعد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي مع اصدقائه بالفريق لبداية الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز .



ونشر محمد صلاح صورة جديدة له عبر استوري انستجرام اثناء اداء التمارين والاحماءات البدنية مع فريقة ليفربول.



وظهر محمد صلاح وهو يبتسم ويرفع يده لأعلى بجوار صديقه بالفريق فابينيو.



ويستعد محمد صلاح مع فريقه ليفربول لبدء الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل بمواجهة فريق "نورويتش" في اولى موجهاته بالدوري الانجليزي الممتاز.