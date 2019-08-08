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رياضة

محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. ونادي إيفرتون يرد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:55 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد هاني
تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للعنصرية قبل مواجهة نوريتش سيتي غدًا الجمعة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن أحد مشجعي نادي إيفرتون الغريم التقليدي للريدز قام بتوجيه عبارات وإساءات عنصرية للنجم المصري محمد صلاح عبر موقع "تويتر".

وأكدت الصحيفة أن نادي ايفرتون فتح تحقيقًا من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، كما قررت إدارة إيفرتون إبلاغ أجهزة الشرطة للتحقيق في هذا الأمر، بعد الإستياء الجماهيري الكبير.

ويدين نادي إيفرتون بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية، وأكد النادي أنه شارك تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ويتم بحث الأمر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لإيفرتون أم لا.

يذكر أن محمد صلاح سبق وأن تعرض لإهانات عنصرية من جانب جماهير نادي وست هام يونايتد في إحدى المباريات وتشيلسي الإنجليزيين.

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