اهم الاخبار.. مرشح الإخوان لرئاسة تونس يعترف بفشل الجماعة الإرهابية.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت

نشر موقع " صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الاخبار الهامة، وفيما يلي أبرز هذه الاخبار :





48 ساعة متبقية حتى تسدل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار على القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بحجز القضية للحكم في جلسة 10 أغسطس.





وينشر "صدى البلد" من سجل جلسات القضية شهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، حين أكد تكليفات المتهم القيادى محمد بديع لكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان وإسماعيل دحروج ومحمد فريد إسماعيل ورضا فهمى إسماعيل، بمنتصف يوم 28 يناير لإعلان مشاركة الجماعة في التظاهرات.





يعاني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الأكثر شراسة في العالم، لهتافات عنصرية بسبب ديانته الإسلامية، منذ أن بدأت القصة مع جماهير وست هام يونايتد وصولًا إلى جماهير تشيلسي التي وصفته بـ "الإرهابي" وصولا لمشجع إيفرتون الذي هدد الفرعون المصري.





واختار محمد صلاح أن يرد على أرض الملعب في أول مواجهة له مع فريق تشيلسي منذ نشر الفيديو المسيء له وكان ذلك بدلًا من تجاهل الهتافات أو نشر بيان يعبر عن استيائه.





فبعد أن سجل محمد صلاح هدفا خرافيا في أبريل الماضي في شباك تشيلسي، وقف على ساق واحدة مثبتا القدم الآخر على ركبته، وتعتبر الوقفة إشارة للسلام في رياضة اليوجا، وهو الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل ودفعهم إلى تحليل هذه الحركة.





مشجعو محمد صلاح الإنجليز أعربوا عن شكرهم للدور الذي لعبه نجم ليفربول في مواجهة العنصرية في عالم كرة القدم وهي مشكلة تاريخية في الرياضة عالميا، كما أنها لطالما واجهت اللاعبين الأفارقه في إنجلترا بالتحديد .









كد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على شبكة قنوات "beoutQ" وإيقاف البث، حول العالم.





ولم يجد مشاهدو شبكة القنوات أي بيان رسمي من المسئولين عنها لمعرفة ما حدث، وهو ما يطرح سؤالًا على المتابعين عبر "تويتر" إما أن قنوات بي أوت كيو قد أُغلقت أو إما أن هناك عمليات صيانة تتم في أجهزة القنوات وستعود خلال ساعات.





وكانت شبكة القنوات "بي أوت كيو" نوهت من فترة سابقة بالقيام بمجموعة من التحديثات لشبكة القنوات دون تحديد الموعد.





في لفتة إنسانية مليئة بالخير، أعلن الفنان محمد رمضان تكفله بمصاريف علاج فتاة طلبت مساعدته، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت فتاة تدعى ميرال على صورة نشرها الأسطورة وكتبت "انا مريضة وأود العلاج بالخارج لو تقدر تساعديني"، ورد عليها محمد رمضان، "ابعتيلي ايه المطلوب والبيانات الكاملة على الخاص".





شف الإعلامي تامر أمين، سرا عن حياته الزوجية لأول مرة على الهواء، وذلك في فقرة تأثير الشهرة على العلاقة بين آدم وحواء.





وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا متجوز بقالي 20 سنة، وأعتبر من أسعد الناس في حياتي الزوجية".





وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة إلى الفنان محمد كريم بعد مشاركته في فيلم مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، قائلًا "كان موجود معايا في التليفزيون المصري من 19 سنة وكانت الإدارة مهتمة بيه جدًا".





وأضاف الإعلامي شريف مدكور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "إدارة التليفزيون المصري كانت ترى أن محمد كريم يتمتع بالكاريزما، ولكن أنا لم ألاحظ ذلك، وناس كتير كانت متفقة معايا في الرأي ده".





وأوضح الإعلامي شريف مدكور "لما شوفته بيمثل مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، وقلت أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفها وأنا مش مقتنع بيه وعمرنا ماكنا اصحاب وأصدقاء، ولكن أحترم مجهوده رغم الانتقادات والسخرية، وهو يمتلك ثقة بالنفس".





حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة خلال ممارستها إحدى الألعاب الرياضية.





ظهرت ناهد السباعي في الصورة بإطلالة رياضية، وارتدت هوت شورت تميز بنقشة التايجر، ونسقت معه سترة قطنية ذات أكمام مكشوفة، وكشفت إطلالة ناهد السباعى عن قوامها الرشيق.





في الوقت الذي تحتدم فيه الخلافات والانقسامات داخل مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية بتونس بسبب الانتخابات الرئاسية، خاصة بعدما أعلنت عن اختيار عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب المؤقت مرشحًا باسمها، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قديم لمورو وهو يعترف بإن الإخوان تسعى للحكم الإسلامي منذ 85 عاما.





الفيديو الذي نشره الإعلامي الإخواني، أحمد منصور، يظهر فيه مورو خلال لقاء أذيع على قناة "الجزيرة" القطرية عام 2014 ضمن برنامج "مقتطفات بلا حدود" الذي يقدمه منصور، حيث يعترف فيه مورو بأن الإخوان فشلت في تهيئة كوادرها للحكم.





ويقول مورو "نحن ندعو للحكم الإسلامي منذ 85 سنة، ولم نهيئ الشباب من خريجى الجامعات ولا حتى فى أدبياتنا ومعارفنا وعلومنا، لكى نكون على مستوى تلك المهمة العظيمة، ونحن نتصور أن التصفيق والصندوق هو الوحيد الذى سوف يجلنا نحكم".



