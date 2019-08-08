مستخدمو أبل مستعدون لدفع 600 دولار إضافية مقابل هواتف قابلة للطي

يرغب مستخدمو هواتف شركة أبل «آيفون» في إصدار الشركة لـ هواتف قابلة للطي على الرغم من الفشل الذريع الذي لحق بشركات هواتف ذكية أخرى.





وأعرب المستخدمون عن استعدادهم لدفع المزيد من الأموال للحصول على هذا الجهاز من شركة أبل، حسب استطلاع للرأي شمل عملاء للشركة، ووفقا للاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة "يو بي أس"، فقد أبدى عملاء أبل عن استعدادهم لدفع مبلغ إضافي يصل إلى 600 دولار للحصول على هاتف آيفون قابل للطي، كما أفاد موقع ماشابل المعني بأخبار التقنية والأعمال، وفقا لما نشرته " سكاي نيوز عربية".





وتسعى شركة أبل لجعل هواتف آيفون التي سيتم طرحها في 2020، متوافقة مع شبكة الجيل الخامس.





يذكر أن شركة "آبل" Apple طرحت بالتعاون مع مجموعة "جولد ساكس" Goldman Sachs Group الثلاثاء الماضي، بطاقة ائتمان افتراضية، بهدف مساعدة الشركات المصنعة لهواتف "آيفون" iPhone على التنويع من مبيعات الأجهزة وأيضًا بناء الأعمال التجارية الجديدة لبنك وول ستريت، بحسب "رويترز".





ومن خلال البطاقة، تهدف آبل إلى جذب مالكي آيفون مقابل استرداد نقدي بقيمة 2٪ على المشتريات مع خدمة "أبل باي" Apple Pay، بدون رسوم وتطبيق لإدارة الأموال المالية ذات الصلة.





وبالنسبة إلى جولدمان، ستعمل البطاقة على تعزيز تركيز البنك على علامته التجارية المصرفية الاستهلاكية Marcus، والتي بدأت في عام 2015 حتى لاستخراج نتائج متقلبة من شركات مثل التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية.



