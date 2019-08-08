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فن

وفاة والدة فتحي عبد الوهاب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:03 ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
سمر سعد
أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح اليوم الخميس.

وقال فتحي عبد الوهاب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": «أمي في ذمة الله».

ولم يكشف فتحي عبد الوهاب عن أي تفاصيل أخرى، تخص موعد تشييع جثمان والدته، ومكان الجنازة، أو موعد ومكان العزاء.

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، كان مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

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