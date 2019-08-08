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حوادث

بـ قالب طوب.. عربجي ينهي حياة شقيقته لشكه في سلوكها بالبساتين +18

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:32 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
كتب محمد صبرى
أنهى عربجي حياة شقيقته بعد أن انهال على رأسها بـ"قالب طوب" لتصاب بنزيف وتلقى مصرعها لشكه في سلوكها بالبساتين، وتم ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة.

وتلقى قسم شرطة البساتين من مستشفى القصر العيني تفيد استقبالها ربة منزل ومقيمة شارع مسعد أبو الدهب من شارع النصر دائرة القسم (مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالرأس من الخلف وآخر بالساق اليسرى وكدمات بالعينين، وكدمات متفرقة بالجسم) ولا يمكن استجوابها.

وبالانتقال والفحص تبين حـــدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وشقيقها عربجي بسبب سوء سلوكها تطورت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجني عليها بالضرب باستخدام "قالب طوب" محدثًا إصابتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بإشراف العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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