مع قرب عيد الأضحى.. 649 فرعا لمنافذ أمان لتوفير اللحوم بسعر مخفض

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردي اللحوم "البلدية- المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وإستمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية الشهر الجاري بـ (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ "أمان" الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.



وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. وإستكمالًا للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضى.



كما قامت الإدارة بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.



منافذ أمان

من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.. إلى جانب إستمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وذلك فى مديرية أمن البحرالأحمر ، مديرية أمن سوهاج ، مديرية أمن أسوان ، مديرية أمن الغربية ، مديرية أمن الفيوم ، مديرية أمن المنوفية ، مديرية أمن الوادى الجديد ، مديرية أمن بنى سويف.



هذا وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك حفاظًا على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.







