أول تعليق من الشرطة الإنجليزية على العبارات المسيئة ضد محمد صلاح

فتحت الشرطة الإنجليزية، تحقيقا في واقعة تعرض محمد صلاح للعنصرية من قبل أحد مشجعي فريق إيفرتون قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي.



ووجه أحد مشجعي إيفرتو، عبارات مسيئة لـ محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وقالت شرطة الميرسيسايد التابع لها كلا من ليفربول وإيفرتون: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نشرت ضد أحد لاعبي ليفربول وتم فتح تحقيق في هذا الأمر".



وأضاف البيان: "نرفض جرائم العنصرية والكراهية بكامل أشكالها، وسيتعرض صاحب هذه التغريدة للمسألة القانونية".



وكان نادي إيفرتون أعلن عن فتحه تحقيقا بشأن واقعة العنصرية، والتعاون من الشرطة الإنجليزية للتأكد من انتماء هذا المشجع للتوفيز.



ويستعد محمد صلاح مع فريق ليفربول لمواجهة نوريتش سيتي، غدا الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.