الأهلي يتوج بـ الدرع العام في بطولة كأس الاتحاد للسباحة

توج النادي الأهلي، رسميًا بالدرع العام في بطولة كأس الاتحاد للسباحة، التي أقيمت في فرع النادي بمدينة نصر، واستمرت ما يقرب من شهرٍ، بمشاركة العديد من الأندية.





وجاء الأهلي في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة برصيد 291882 نقطة، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني برصيد 269301 من النقاط، فيما جاء نادي الصيد في المركز الثالث برصيد 159580 نقطة.





وجاءت نتائج الأهلي في البطولة كالتالي:





في منافسات مرحلة 16 سنة/ناشئين، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 28886 نقطة، وجاء سموحة في المركز الثاني ووادي دجلة المركز الثالث.





مرحلة 16 سنة/ناشئات، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 27425 نقطة، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني والصيد المركز الثالث.





في مرحلة 15 سنة/ناشئين جاء النادي في المركز الثاني برصيد 32849 نقطة، وتوج أحمد سامح السيد، سباح النادي، بكأس أفضل في سباق 400 متر/حرة، بزمن 4.03.45، وبعدد نقاط 739 نقطة.





وفي مرحلة 15 سنة/ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 23464 نقطة، وفازت سارة سليمان سعيد، سبّاحة النادي، بكأس أفضل سباحة بعدد نقاط 7025، كما فازت بكأس أفضل رقم في سباق 150 متر/صدر، بزمن 32.77، وبعدد نقاط 791.





في منافسات المرحلة العمرية 14 سنة/ناشئين، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 31513 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الثاني برصيد 24443 نقطة. وتوج محمد مشهور يحيى، سباح النادي، بكأس أفضل سباح بـ5649 نقطة، وفاز بكأس أفضل رقم في سباق 50 متر/صدر بزمن 30.69 ثانية، وبمجموع نقاط 677.





وفي مرحلة 14 سنة/ناشئات، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 26013 نقطة، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني برصيد 23227 نقطة، وجاء نادي المعادي في المركز الثالث.





وفي مرحلة 13 سنة/أولاد، جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 16729 نقطة.





وفي مرحلة 13 سنة/ناشئات، جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 15776 نقطة.





واستطاع الأهلي أن يفوز بالمركز الأول في منافسات مرحلة 12 سنة/ناشئين، برصيد 11669 نقطة متفوقًا على دجلة الذي حلّ في المركز الثاني والصيد صاحب المركز الثالث.





وجاء الأهلي في المركز الثاني في منافسات مرحلة 12 سنة/ناشئات، برصيد 12796 نقطة.





واحتل الأهلي المركز الأول في منافسات المرحلة العمرية تحت 10 سنوات/أولاد، برصيد 13476 نقطة، وحلّ نادي وادي دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث. كما تُوج أحمد عمرو أحمد، سبّاح النادي، بكأس أحسن سباح برصيد 2682 نقطة.





وفي منافسات تحت 10 سنوات/بنات، احتل الأهلي المركز الأول برصيد 19242 نقطة، وحصل وادي دجلة على المركز الثاني، وتوجت شهد محمد أحمد، سبّاحة الأهلي، بكأس أحسن سباحة برصيد 6672 نقطة.



